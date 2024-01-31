Итоги Года педагога и наставника в Рязанской области обсудили в Думе

В среду, 31 января, в Рязанской областной Думе состоялся правительственный час, посвящённый прошедшему Году педагога и наставника. О результатах работы системы образования региона в 2023 году доложила депутатам руководитель Минобразования Ольга Щетинкина.

Министр образования отметила, что в прошлом году акцент был сделан на создании единого образовательного пространства, совершенствовании воспитательной работы, укреплении кадрового педагогического резерва. Большое внимание в регионе уделялось образовательным программам, улучшению условий обучения, созданию новой образовательной инфраструктуры в областном центре и районах Рязанской области. В своём докладе Ольга Щетинкина рассказала также об успехах и достижениях учащихся и педагогов, о мерах поддержки учителей. Интересующие вопросы смогли адресовать ей парламентарии.

Депутат Екатерина Мухина спросила о том, что в Рязанской области делается для привлечения в профессию молодых педагогов. Щетинкина рассказала: в регионе создаются специализированные психолого-педагогические классы. В этих классах обучаются около 500 старшеклассников, их привлекают к работе с младшими школьниками и готовят к поступлению на педагогические направления. По-прежнему актуален механизм целевого обучения. В РГУ имени С. А. Есенина по целевым программам проходят подготовку 258 человек. С 2023 года к работе в образовательных учреждениях также привлекают студентов. Кроме того, для поддержки молодых педагогов были увеличены единовременные региональные выплаты. Также есть муниципальные меры поддержки – единовременная и ежемесячная выплаты.

Вместе с тем Ольга Щетинкина обратила внимание, что доля молодых педагогов в образовательных учреждениях Рязанской области растёт. В 1,5 раза показатель нашего региона по этому показателю выше общероссийского.

Ещё один вопрос касался указа президента России Владимира Путина о запрете на использование мобильных телефонов в школах. О том, как эта мера реализуется в Рязанской области, спросил депутат Андрей Глазунов. Глава регионального Минобра объяснила: в некоторых школах ученики складывают телефоны в специальные коробки и забирают после занятий. Педагоги не имеют права отбирать гаджеты у ребёнка, могут лишь предложить сдать их. При этом ученики имеют возможность оставлять телефон при себе во время занятий, но не использовать. Пользоваться телефонами на переменах никто не запрещает. Щетинкина также обратила внимание на то, что запрет на использование гаджетов во время занятий касается не только учеников, но и учителей.

Внимание также обратили на строительство новых образовательных объектов в Рязанской области. Депутат Александр Стариков спросил, на каком этапе находится вопрос строительства нового здания школы №6 рядом со стадионом «Спартак» в Рязани. Щетинкина пояснила: заявка на выделение средств на строительство объекта направлена. Вопрос о выделении земельного участка также находится в стадии решения. Планируется, что в школе смогут обучаться 600 учеников.

Кроме того, удалось обсудить реализацию в регионе программы «Профессионалитет», ремонт различных образовательных объектов и другие вопросы.