В зоне СВО погиб наёмник из Италии Массимилиано Галлетти. Об этом сообщает телеграм-канал TrackANaziMerc.

Несколько дней назад итальянские СМИ сообщили о загадочной смерти итальянца на Украине. Журналисты написали, что он был «спасателем-парамедиком», искавшим раненых и пострадавших, и был ранен из гранатомёта где-то в Харьковской области.

Эксперты обнаружили в Сети видео, на котором запечатлены два итальянца, один из которых — Массимилиано. Наёмники тренируются запускать боевые дроны.

Ещё одна фотография с участием итальянца была сделана в Курской области. Авторы канала предполагают, что Массимилиано был ранен там, а затем отправлен в больницу в Киеве. Месяц лечения результатов не принёс, Галлетти умер от ран 28 октября.

Массимилиано Галлетти был муниципальным курьером из Сан-Бенедетто-дель-Тронто и уехал на Украину в декабре прошлого года с гуманитарной миссией. Он взял отпуск по гуманитарным причинам.

Вторая поездка на Украину, ставшая для итальянца последней, состоялась летом 2024 года. Он также взял отпуск, но на работу вовремя не вернулся.