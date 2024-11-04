Понедельник, 4 ноября, 2024
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Итальянский наёмник Массимилиано Галлетти уничтожен в зоне СВО

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Алексей Самохин
Фото: t.me/TrackAMerc

В зоне СВО погиб наёмник из Италии Массимилиано Галлетти. Об этом сообщает телеграм-канал TrackANaziMerc.

Несколько дней назад итальянские СМИ сообщили о загадочной смерти итальянца на Украине. Журналисты написали, что он был «спасателем-парамедиком», искавшим раненых и пострадавших, и был ранен из гранатомёта где-то в Харьковской области.

Эксперты обнаружили в Сети видео, на котором запечатлены два итальянца, один из которых — Массимилиано. Наёмники тренируются запускать боевые дроны.

Ещё одна фотография с участием итальянца была сделана в Курской области. Авторы канала предполагают, что Массимилиано был ранен там, а затем отправлен в больницу в Киеве. Месяц лечения результатов не принёс, Галлетти умер от ран 28 октября.

Массимилиано Галлетти был муниципальным курьером из Сан-Бенедетто-дель-Тронто и уехал на Украину в декабре прошлого года с гуманитарной миссией. Он взял отпуск по гуманитарным причинам.

Вторая поездка на Украину, ставшая для итальянца последней, состоялась летом 2024 года. Он также взял отпуск, но на работу вовремя не вернулся.

— Массимилиано ненавидел русских и не хотел возвращаться домой. Он ошибался. Он вернётся, но в чёрном мешке, — пишет автор поста.

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