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Италия сыграет с Испанией в полуфинале чемпионата Европы

7info
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6 июля пройдёт первый полуфинал чемпионата Европы по футболу-2020. За выход в решающий матч турнира на стадионе «Уэмбли» в Лондоне поборются сборные Италии и Испании.

Игра начнётся в 22 часа по московскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия-1».

Официальный сайт УЕФА называет матч одним из наиболее принципиальных противостояний в истории мирового футбола. Сборные встречаются между собой на четвёртом ЕВРО подряд.

В 2016 году Италия обыграла Испанию в 1/8 финала — 2:0. По голу забили Джорджио Кьеллини (33-я минута) и Грациано Пелле (90+1).

В 2008 году испанцы после счёта 0:0 прошли в полуфинал, выиграв серию пенальти.

В групповом турнире ЕВРО-2012 команды сыграли вничью — 1:1, зато в финале Испания разгромила Италию — 4:0. Это самая крупная победа в истории финалов чемпионата Европы.

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