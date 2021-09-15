7.7 C
Рязань
Среда, 15 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Истязавшей детей жительнице Рыбного вынесли приговор

7info7
Истязавшей детей жительнице Рыбного вынесли приговор

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

22-летнюю жительницу Рыбного признали виновной в ненадлежащем содержании и истязании детей, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Следователи установили, что с апреля 2019 года по январь 2021 года женщина не кормила своих сыновей. Условия, необходимые для их развития, мать не создавала. Сама вела асоциальный образ жизни и часто оставляла детей без присмотра. Кроме того, старшего сына нерадивая мать систематически избивала.

В январе этого года у обвиняемой изъяли детей, позднее её лишили родительских прав. Сейчас мальчики живут в новой приёмной семье.

Собранные Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Виновной назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,625ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости мира

В Архангельске снова обнаружили загрязнение бетоном возле реки Юрас

Новости мира

Под Орлом задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Новости мира

Тульские чиновники объяснили, зачем пилят деревья на улице Революции

Новости мира

В Липецке поймали мужчину, который отрезал уши прохожему

Новости мира

В Белгороде продают торговый центр за 375 миллионов рублей

Новости мира

Костромич рассказал правду о ковидном отделении в ЦРБ

Новости Рязани

Истязавшей детей жительнице Рыбного вынесли приговор

Новости Рязани

В Рязани задержали мужчину, которого в соцсетях посчитали маньяком

Новости мира

На Кубани подрядчик срезал батареи в школе, где обязался подключить отопление

Новости Рязани

Предприниматели южных регионов России рассматривают возможность локализации производства на инвестиционных площадках Рязанской области

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]