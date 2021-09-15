Истязавшей детей жительнице Рыбного вынесли приговор

22-летнюю жительницу Рыбного признали виновной в ненадлежащем содержании и истязании детей, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Следователи установили, что с апреля 2019 года по январь 2021 года женщина не кормила своих сыновей. Условия, необходимые для их развития, мать не создавала. Сама вела асоциальный образ жизни и часто оставляла детей без присмотра. Кроме того, старшего сына нерадивая мать систематически избивала.

В январе этого года у обвиняемой изъяли детей, позднее её лишили родительских прав. Сейчас мальчики живут в новой приёмной семье.

Собранные Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Виновной назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.