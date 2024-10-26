История любви однокурсников, не пересекавшихся девять лет, но нашедших друг друга

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина продолжает рассказывать истории молодожёнов. На этот раз она поведала о мужчине и женщине, которые много лет были рядом друг с другом, но не пересекались.

«Учиться на одном курсе и не знать друга — возможно? У Максима и Алёны было именно так. Ребята говорят о себе, что они очень разные, и увлечения у них разные. И тут же смеются, вспоминая, что противоположности притягиваются.

Вам не очень верится, что однокурсники не были знакомы? Тогда вот Вам ещё. Алёна 9 лет дружила с лучшим другом Максима, а с самим Максимом не пересекалась! Из разряда „невероятно, но факт“.

Алёна защитила диссертацию и на следующий день встречалась с друзьями. Максим приехал в командировку в Рязань, и в этот день тоже решил встретиться с друзьями. С теми же. Вот тут-то наши герои и познакомились! Это была любовь с первого взгляда. Стремительная, яркая, сильная! Решили, что поженятся в самое возможно близкое время — в августе. Но судьба распорядилась, что в октябре. Алёна выбрала 26 число. Говорит, „в сумме восемь — бесконечность“. А Максим выбрал раннее утреннее время: „Чтобы день длился как можно дольше!“

Пусть ваше счастье, дорогие молодожёны, длится долго-долго, приближаясь к бесконечности…

Так не бывает, скажете? На свете много чего не бывает, однако случается».