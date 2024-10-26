Суббота, 26 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

История любви однокурсников, не пересекавшихся девять лет, но нашедших друг друга

Дата публикации

Алексей Самохин

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина продолжает рассказывать истории молодожёнов. На этот раз она поведала о мужчине и женщине, которые много лет были рядом друг с другом, но не пересекались.

«Учиться на одном курсе и не знать друга — возможно? У Максима и Алёны было именно так. Ребята говорят о себе, что они очень разные, и увлечения у них разные. И тут же смеются, вспоминая, что противоположности притягиваются.

Вам не очень верится, что однокурсники не были знакомы? Тогда вот Вам ещё. Алёна 9 лет дружила с лучшим другом Максима, а с самим Максимом не пересекалась! Из разряда „невероятно, но факт“.

Алёна защитила диссертацию и на следующий день встречалась с друзьями. Максим приехал в командировку в Рязань, и в этот день тоже решил встретиться с друзьями. С теми же. Вот тут-то наши герои и познакомились! Это была любовь с первого взгляда. Стремительная, яркая, сильная! Решили, что поженятся в самое возможно близкое время — в августе. Но судьба распорядилась, что в октябре. Алёна выбрала 26 число. Говорит, „в сумме восемь — бесконечность“. А Максим выбрал раннее утреннее время: „Чтобы день длился как можно дольше!“

Пусть ваше счастье, дорогие молодожёны, длится долго-долго, приближаясь к бесконечности…

Так не бывает, скажете? На свете много чего не бывает, однако случается».

История любви однокурсников, не пересекавшихся девять лет, но нашедших друг друга
Новости рубрики
Новости Рязани и области

Авария на перекрёстке стала причиной пробки в Горроще

По словам читателя 7info, причиной затруднения движения стало ДТП, произошедшее на пересечении улицы Спортивной и выезда от больницы имени Семашко.
Новости Рязани и области

В Рязани арестовали женщину, обвиняемую в убийстве сожителя

С учётом позиции прокурора, женщина арестована на 2 месяца, до 18 декабря.
Новости Рязани и области

В Рязани хотят увеличить налог на недвижимость стоимостью более 300 млн

Новая налоговая ставка будет действовать на недвижимость физических лиц.