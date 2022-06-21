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Вторник, 21 июня, 2022

Исследование: работающие россияне больше всего боятся увольнения

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Татьяна Проводина

Исследование: работающие россияне больше всего боятся увольнения

Hand фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провёл исследование, результаты которого публикует RT.

13% респондентов боятся остаться без работы. 4% опрошенных назвали основными страхами невыплату или задержку зарплаты. Ещё 4% участников исследования боятся остаться недооценёнными.

Опасаются бесперспективности в зарплате и карьере 3% респондентов. А по 2% боятся руководства, банкротства предприятия или не справиться со своими обязанностями.

В SuperJob отметили, что по 1% опрошенных высказали опасения из-за нестабильности, отношений в коллективе, обмана со стороны работодателя, переработок и возрастной дискриминации.

Исследование охватило 1600 работающих граждан из всех регионов страны.

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