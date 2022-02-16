Исчезнувшая в Костроме светловолосая женщина найдена мёртвой

В Костроме завершились поиски пропавшей 43-летней Светланы Павловны Трушковой. Женщину обнаружили мёртвой, сообщил ПСО «ЛизаАлерт».

Подробности поисков не разглашаются.

Волонтёры приступили к поиску жительницы Костромы 12 февраля. В первый день на улицы вышел 21 человек, в том числе добровольцы из области. Часть группы обследовала последнее место, где видели женщину, другая — расклеивала ориентировки.

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14 февраля поступило сообщение, что девушку, похожую на пропавшую, видели на одной из улиц. Однако это свидетельство не подтвердилось.

Напомним, судьба другой светловолосой девушки — Елены Томас — остаётся неизвестной.