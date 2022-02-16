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Среда, 16 февраля, 2022

Исчезнувшая в Костроме светловолосая женщина найдена мёртвой

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Исчезнувшая в Костроме светловолосая женщина найдена мёртвой

Александр Ильин
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Костромской области

В Костроме завершились поиски пропавшей 43-летней Светланы Павловны Трушковой. Женщину обнаружили мёртвой, сообщил ПСО «ЛизаАлерт». 

Подробности поисков не разглашаются.

Волонтёры приступили к поиску жительницы Костромы 12 февраля. В первый день на улицы вышел 21 человек, в том числе добровольцы из области. Часть группы обследовала последнее место, где видели женщину, другая — расклеивала ориентировки. 

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14 февраля поступило сообщение, что девушку, похожую на пропавшую, видели на одной из улиц. Однако это свидетельство не подтвердилось. 

Напомним, судьба другой светловолосой девушки — Елены Томас — остаётся неизвестной.

Исчезнувшая в Костроме светловолосая женщина найдена мёртвой
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Костромской области

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