Среди подростков становится популярной опасная игра «Исчезни на сутки», также известная как «Исчезновение на 24 часа» или «Пропасть на сутки». Суть игры в том, что дети и подростки на сутки пропадают без предупреждения, не выходят на связь с родными и близкими. О том, почему эта игра опасна и в чем ее смысл, рассказал портал REGIONS.

Правила игры

Суть игры заключается в том, что ребенок уходит из дома, не предупреждая родителей, и не выходит на связь в течение 24 часов. О его местонахождении могут знать только друзья-ровесники, но они не должны сообщать взрослым, где находится «пропавший» участник.

Игра устроена по принципу эстафеты: после завершения одного раунда в нее вступает новый участник. Согласно правилам, подросток должен отключить телефон и не пользоваться никакими гаджетами. За участие можно получить призы — например, видеоигры или аксессуары для телефонов.

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Почему подростки играют в эту игру

Школьница Мария из Люберец рассказала корреспонденту REGIONS, что ей предлагали сыграть в «Исчезни на сутки», но она отказалась.

«Мои одноклассники хотели попробовать эту игру — им было интересно, какие призы они получат. Но мы с подружками убедили их, что это небезопасно и нечестно по отношению к родителям. Я бы не хотела, чтобы моя мама волновалась, не знала, что со мной. Это неправильно. К тому же никто не знает, кто именно придумывает правила игры и раздает призы. Возможно, это мошенники или даже преступники. Я никогда бы не стала так рисковать и советую другим подросткам не ввязываться в сомнительные авантюры. Надо беречь нервы своих родителей», — поделилась девочка.

Чем игра опасна для детей и подростков

Детский и семейный психолог Наталья Наумова считает, что такая игра наносит серьезный вред психике подростков. Организаторы убеждают детей, что таким образом можно проверить, насколько сильно их любят родители, но на самом деле это не так.

«Подростки участвуют в игре, чтобы проявить смелость и почувствовать себя частью компании. Кураторы уверяют их, что это способствует взрослению и укрепляет отношения с родителями. Но на самом деле это огромный риск. Никто не знает, где окажется ребенок — чаще всего он проводит ночь на улице, в подъезде или подвале, где может произойти что угодно. Это действительно страшно. За эти сутки ребенок переживает сильный стресс», — объяснила психолог.

Эксперт подчеркнула, что пока подросток «пропадает», его семья испытывает колоссальное беспокойство, в поисках участвует полиция, а сам ребенок находится в состоянии сильного нервного напряжения. Такое перенапряжение может стать триггером для развития психических расстройств.

Как родителям защитить детей от подобных игр

Чтобы уберечь ребенка от участия в сомнительных играх, важно выстраивать с ним доверительные отношения и проявлять искреннюю заинтересованность в его жизни с раннего детства.

«В подростковом возрасте важно сохранять понимание и лояльность. Если родители не могут убедить ребенка отказаться от рискованного поступка, стоит сказать: “Ты уже взрослый, и мы уважаем твой выбор”. Тогда подросток чувствует родительское принятие, и отношения становятся крепче. Если между родителями и детьми есть доверие, ребенок сам расскажет: “Мама, мне предложили такую игру, а я сомневаюсь”. В таком случае можно подключить психолога, который объяснит, что это не настоящая потребность подростка, а попытка что-то доказать окружающим. И для этого не нужно рисковать своим здоровьем», — советует Наумова.

По ее словам, осознав эти моменты, ребенок поймет, что настоящая смелость — это умение иметь собственное мнение и не подчиняться давлению окружающих. Это делает его более устойчивым и уверенным в себе, что действительно помогает взрослению.

После участия в такой игре отношения между ребенком и родителями могут сильно ухудшиться.

«Для родителей потеря ребенка даже на сутки — это огромный стресс. За это время они переживают множество тяжелых эмоций, осознают, насколько ценен для них ребенок. Однако чаще всего, когда подросток возвращается, его встречают не с облегчением, а с гневом. Это может еще больше испортить отношения в семье. Если подобное все же случилось, важно найти в себе силы показать ребенку, как вы рады его возвращению, а затем спокойно обсудить ситуацию, чтобы предотвратить повторение», — заключила психолог.