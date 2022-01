Иосиф Сталин — человек года: что произошло 4 января

7info представляет обзор событий разных лет, произошедших 4 января.

Родился Исаак Ньютон

4 января 1643 года родился Исаак Ньютон, английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики. Автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики. Разработал дифференциальное и интегральное исчисления, теорию цвета, заложил основы современной физической оптики, создал многие другие математические и физические теории.

Человеком года стал Иосиф Сталин

4 января 1943 года американский журнал TIME подвёл итоги 1942 года и назвал человеком года Иосифа Сталина.

Реклама

Человека года выбирает исключительно исполнительный редактор. В редакторской колонке выпуска TIME под заголовком «Ставя порядок выше свободы» Ричард Штенгель объяснил принцип, по которому журнал выбирает того или иного номинанта:

— Звание «Человек года», присуждаемое TIME, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету.

В разные годы человеком года становились Франклин Рузвельт, Адольф Гитлер, Джон Кеннеди, Джордж Буш, американский солдат, а также пользователь интернета. В 2007 году человеком года стал президент России Владимир Путин.

The Beatles в последний раз работали вместе

4 января 1970 года музыканты легендарной группа The Beatles в последний раз работали вместе. Это произошло во время записи песни Let It Be для одноимённого альбома.

Пол Маккартни говорил, что замысел «Let It Be» пришёл к нему после того, как во время записи «Белого альбома» он увидел во сне свою мать. Маккартни объяснял, что его мать (которая умерла от рака, когда Полу было 14 лет) вдохновила на слова «Mother Mary». Он говорил:

— Я чувствовал себя счастливым после этого сна. Это и побудило меня написать «Let It Be»

Песня заняла первые места в европейских хит-парадах.

Состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире

4 января 2010 года в Дубае открыли сверхвысотный небоскрёб высотой 828 метров, самое высокое и самое многоэтажное здание, самое высокое сооружение, единственный 828-метровый и 163-этажный небоскрёб в мире. Уступчатая форма здания напоминает сталагмит.

Здание планировали открыть 9 сентября 2009 года одновременно с Дубайским метрополитеном, но открытие перенесли на январь 2010 года из-за сокращения финансирования со стороны застройщика.