Иоанн Лествичник 31 марта: народные приметы праздника и что нельзя делать

Православные христиане 31 марта отмечают День памяти преподобномученика Иоанна Лествичника. В юности он поселился в Синайском монастыре, где принял иночество. После 19 лет послушания ушёл в пустыню у горы Синай, где провел 40 лет в подвигах безмолвия, молитвы и поста. Уже в преклонном возрасте монахи избрали святого настоятелем Синайского монастыря. Управляя обителью, Иоанн написал своё знаменитое сочинение, которое для многих стало руководством к иноческой жизни.

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В народном календаре 31 марта – праздник Иоанна Лествичника. Издревле люди придерживались в этот день особого правила – не приглашали в дом гостей. Согласно поверьям, можно потерять удачу в деньгах и любви.

Что нельзя и нужно делать 31 марта? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 31 марта

Не стоит обсуждать сегодня чужие ошибки и недостатки за общим столом – можно навлечь на себя большую беду.

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Запрещается купать малыша при открытых дверях. Иначе ребёнок может заболеть.

Не давайте сегодня никому деньги в долг – их вам вряд ли вернут.

А ещё есть запрет за стрижку волос и ногтей. Притянете к себе много проблем и неурядиц.

Народные приметы 31 марта

Если звёзды кажутся мельче обычного, стоит ждать дождя;

Птицы строят гнёзда – на солнечной стороне – к холодному лету;

Комары появились – к ясной погоде;

Лебеди прилетели и гуляют вдоль водоёмов – к теплу.