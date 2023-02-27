Инвестпроекты в Рязанской области позволят открыть более 20 тысяч вакансий

В Рязанской области провели ревизию реализуемых инвестиционных проектов. В разной стадии работы их около 95. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артём Никитин.

Объём инвестиций в целом составляет 270 млрд рублей. После запуска инвестпроектов, как ожидается, в Рязанской области откроется свыше 20 тысяч вакансий.

Главным образом средства направляются в обрабатывающие производства и сельское хозяйство. Самые перспективные и капиталоёмкие проекты — в сфере стройматериалов, фармацевтике и радиоэлектронной промышленности.

Приток инвестиций в дальнейшем аналитики связывают с проектами резидентов ИП «Рязанский», где пока есть свободные площадки. На них претендуют 17 инвесторов, с которыми идут переговоры.

В АПК хорошие перспективы для усиления отрасли переработки. Речь идёт о новых проектах в пищепроме, в том числе с участием иностранных инвесторов.

Что касается фармацевтики, ожидается кратный рост реальных вложений в реализацию двух специальных инвестпроектов на «Скопинфарме», – отметил Артём Никитин.