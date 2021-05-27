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Четверг, 27 мая, 2021
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Интернет -магазин Wildberries назвал самые продаваемые товары России

7info7
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Интернет – магазин Wildberries сообщил данные, согласно которым доходы от товаров российских производителей в первой декаде 2021 года достигли отметки 114 миллиардов рублей.

Лидерами продаж стали товары из Ивановской области – одежда и обувь. Продукты по интернету больше всего заказывались от производителей из Краснодарского края. Особым спросом пользовались ореховые пасты. Товары для кухни больше всего покупают от компаний Нижегородской области. Пользователи  интернет-магазина чаще других заказывают детям логические игрушки, сортеры и мозаики из дерева  и головоломки. Самый большой процент заказов приходится на производителей из Свердловской области.

 Кроме того, россиянам нравится покупать аксессуары из Санкт- Петербурга, — сообщает ТАСС.

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