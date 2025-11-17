В священном индийском городе Варанаси живёт монах Раджиш. Долгие годы обучения и духовных практик, по его словам, открыли ему способность видеть будущее. То, что он недавно рассказал, повергло многих в ужас. Согласно его видениям, в ближайшие десятилетия цивилизация окажется на грани коллапса. Самые страшные предсказания монаха публикует издание The Day.

Природа восстанет против человека в 2026 году

Первым испытанием для человечества станет 2026 год. Монах предсказывает череду катастроф планетарного масштаба. Речь идёт о чудовищной силы землетрясениях, полном опустынивании плодородных районов и затоплении территорий, где никогда не было воды.

Цунами невиданной мощи сотрут с лица земли мегаполисы и целые страны. Немногие уцелевшие, по словам Раджиша, «будут завидовать погибшим». Одновременно по всей планете пробудятся древние вулканы, которые считались потухшими навсегда. Эта серия катаклизмов едва не уничтожит нашу цивилизацию.

Фото Pixabay.com

Мощный кризис разрушит всё, но люди станут добрее

Следующий удар настигнет выживших в 2030 году. На этот раз — экономический. Глобальный финансовый кризис уничтожит все существующие системы. Деньги стремительно обесценятся, люди вмиг лишатся своих состояний, а валюта попросту утратит какой-либо смысл.

Однако в этом крушении старого мира монах видит и светлую сторону. Когда рухнет культ материального благополучия, человечество заново откроет для себя простые ценности. Утешение и опору люди найдут в любви к ближнему, искренней поддержке и взаимопомощи.

Первый контакт с пришельцами. Это будет страшно

Но уже в 2032 году, как предвидит Раджиш, произойдёт нечто невероятное. Инопланетяне открыто выйдут на контакт с человечеством. Учёные со всего мира докажут, что на этот раз это не ошибка — Землю действительно посетила развитая космическая раса.

Изображение: DALL E

Это событие вызовет настоящую панику среди правительств. Однако бояться нечего. Пришельцы придут с миром. Они подарят людям новые технологии и научат их путешествовать между мирами. Это спровоцирует настоящую научную революцию, и мир начнёт стремительно меняться к лучшему. Благодаря дарам из космоса исследователи совершат множество грандиозных открытий.

Последняя мировая война уничтожит всё

Самой мрачной частью пророчества стала война 2040 года. Этот конфликт охватит всю планету, а его причиной станут человеческая жадность и бесчестность. Никакие переговоры не смогут остановить воюющих.

Монах предполагает, что война может вспыхнуть из-за дележа арктических территорий. Или же люди начнут делить космическое пространство.

Изображение сгенерировано AI

Но причина не так важна, как последствия. В сражениях будут использованы самые совершенные технологии, позволяющие за секунды стирать с карты целые города и государства. Раджиш призывает человечество не допустить этого любой ценой. Он предупреждает, что люди сами развяжут эту войну, и её цена окажется непомерно высокой для всего человечества.