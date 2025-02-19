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Общество

Иностранные бренды не вернутся в Россию быстро: эксперты раскрыли условия

Алексей Самохин

Ушедшие из России зарубежные бренды вряд ли вернутся на российский рынок до 2026 года, даже если процесс их возвращения начнется уже сейчас. Об этом сообщают участники рынка и эксперты, пишет «Парламентская газета».

Основная причина — длительные процедуры, включая оценку деятельности компаний за время их отсутствия в стране и введение для них особых условий, таких как компенсационные выплаты и инвестиции в российскую экономику.

Как пояснил первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, для возвращения брендов может использоваться уже существующая правительственная комиссия, которая занимается согласованием сделок по уходу иностранных компаний из России.

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«Каждый случай следует рассматривать индивидуально, — подчеркнул сенатор. — Особое внимание будет уделено компаниям, которые после ухода критиковали Россию или проводили дискредитирующую деятельность».

В Госдуме также предложили ввести повышенные пошлины для возвращающихся брендов, особенно для тех, чьи товары уже успешно производятся в России. В отраслях, где отечественные производители пока не могут полностью заменить иностранные, например, в автомобильной промышленности, планируется установить жесткие требования по локализации.

«Россия — это не проходной двор, — заявил руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев. — Многие компании ушли, громко хлопнув дверью, а теперь хотят вернуться и продолжить зарабатывать. Позволить им это без условий было бы неуважением к российскому бизнесу».

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, интерес к возвращению в Россию проявляют многие бренды, но переговоры пока носят общий характер. Основным триггером для начала процесса станет отмена санкций, мешающих оплате и поставкам товаров.

«Иностранным компаниям придется заплатить за возвращение, — отметил Люлин. — Это могут быть повышенные арендные ставки, инвестиции в экономику или открытие представительств».

Среди брендов, которые могут вернуться быстрее других, эксперты называют испанскую Inditex (Zara) и японскую Uniqlo. А вот шведские IKEA и H&M, которые ушли из России «с размахом», распродав активы и разорвав контракты, в ближайшие годы вряд ли появятся на российском рынке.

Что касается автомобильных брендов, то их возвращение будет еще более сложным. Большинство заводов уже проданы или перепрофилированы, а международные санкции делают процесс практически невозможным в ближайшей перспективе.

Напомним, массовый уход иностранных компаний из России начался в 2022 году на фоне санкций. Некоторые бренды, такие как McDonald`s, продали свой бизнес местным операторам, оставив возможность вернуться в будущем. Другие, как IKEA, ушли окончательно, но их нишу быстро заняли российские и белорусские производители.

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