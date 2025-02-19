Иностранные бренды не вернутся в Россию быстро: эксперты раскрыли условия

Ушедшие из России зарубежные бренды вряд ли вернутся на российский рынок до 2026 года, даже если процесс их возвращения начнется уже сейчас. Об этом сообщают участники рынка и эксперты, пишет «Парламентская газета».

Основная причина — длительные процедуры, включая оценку деятельности компаний за время их отсутствия в стране и введение для них особых условий, таких как компенсационные выплаты и инвестиции в российскую экономику.

Как пояснил первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, для возвращения брендов может использоваться уже существующая правительственная комиссия, которая занимается согласованием сделок по уходу иностранных компаний из России.

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«Каждый случай следует рассматривать индивидуально, — подчеркнул сенатор. — Особое внимание будет уделено компаниям, которые после ухода критиковали Россию или проводили дискредитирующую деятельность».

В Госдуме также предложили ввести повышенные пошлины для возвращающихся брендов, особенно для тех, чьи товары уже успешно производятся в России. В отраслях, где отечественные производители пока не могут полностью заменить иностранные, например, в автомобильной промышленности, планируется установить жесткие требования по локализации.

«Россия — это не проходной двор, — заявил руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев. — Многие компании ушли, громко хлопнув дверью, а теперь хотят вернуться и продолжить зарабатывать. Позволить им это без условий было бы неуважением к российскому бизнесу».

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, интерес к возвращению в Россию проявляют многие бренды, но переговоры пока носят общий характер. Основным триггером для начала процесса станет отмена санкций, мешающих оплате и поставкам товаров.

«Иностранным компаниям придется заплатить за возвращение, — отметил Люлин. — Это могут быть повышенные арендные ставки, инвестиции в экономику или открытие представительств».

Среди брендов, которые могут вернуться быстрее других, эксперты называют испанскую Inditex (Zara) и японскую Uniqlo. А вот шведские IKEA и H&M, которые ушли из России «с размахом», распродав активы и разорвав контракты, в ближайшие годы вряд ли появятся на российском рынке.

Что касается автомобильных брендов, то их возвращение будет еще более сложным. Большинство заводов уже проданы или перепрофилированы, а международные санкции делают процесс практически невозможным в ближайшей перспективе.

Напомним, массовый уход иностранных компаний из России начался в 2022 году на фоне санкций. Некоторые бренды, такие как McDonald`s, продали свой бизнес местным операторам, оставив возможность вернуться в будущем. Другие, как IKEA, ушли окончательно, но их нишу быстро заняли российские и белорусские производители.