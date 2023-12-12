«Инопланетянин» из Рязани: мальчик-сирота, который не мог поднять голову, научился ходить и стал любимым сыном

Когда Матвей родился, врачи не давали ему шанса. Но знаменитый индийский хирург провел мальчику уникальную операцию, а благотворительная организация «Ты ему нужен» нашла приемную семью.

Слишком сложная ситуация. Слишком большая голова. Если делать операцию, вероятность успеха минимальна. Врачи не давали Матвею шанса. Все, что оставалось малышу — лежать в кроватке и медленно дожидаться самого страшного. Если бы… Если бы не произошло чудо. Хотим рассказать вам удивительную историю Матвея из Рязани, одного из первых подопечных благотворительной организации «Ты ему нужен» — ее команда уже много лет помогает детям, приëмным и сиротам с нейрохирургическими заболеваниями.

В 2017 году Екатерина Дементьева из «Ты ему нужен» просматривала базу данных в поисках профильных детей и заметила Матвея. Тогда ему было три года. С самого рождения мальчик мог только лежать. Огромная голова мешала двигаться и развиваться, Матвей не мог даже повернуться на бок. И все же, несмотря на диагноз, это был живой, любопытный ребенок. Мотя интересовался игрушками, но ему не удавалось дотянуться до них руками, и он перебирал подвешенную в кроватке «гирлянду» ногами.

В «Ты ему нужен» стали думать, как помочь Матвею. В России необходимых специалистов не оказалось. В Европе тоже — там, как выяснилось, не бывает таких запущенных случаев.

— Я изучала зарубежные сайты и увидела информацию о хирурге из Индии Сандипе Вайшья, — продолжает Екатерина. — Он проводит уникальные операции по уменьшению головы. Сложнейшая технология. Самой известной пациенткой Сандипа стала 18-месячная Руна Бегам. Он уменьшил ее голову практически в два раза, удалив около 20 литров жидкости.

Екатерина на удачу написала Сандипу в одной из социальных сетей, и неожиданно он ответил. История Матвея не оставила равнодушной индийского специалиста. Однако просмотрев анализы, он вынес вердикт: «операция не целесообразна». Впрочем, сами врачи говорят: нейрохирургия — это такая область, где всегда есть место чуду. Сандип все же согласился приехать в Россию, чтобы осмотреть мальчика. И когда он лично увидел его, то изменил свое мнение: операция возможна, операция нужна! Ему задали вопрос: «Мы сможем сделать так, чтобы ребенок сидел?» Он сказал: «Матвей будет стоять».

Именитый врач, один рабочий день которого стоит 100 тысяч долларов, согласился помочь мальчику совершенно бесплатно.

Вместе с российским специалистом, заведующим отделением нейрохирургии НИКИ им. Вельтищева Дмитрием Зиненко, Сандип Вайшья провел мальчику две уникальные операции. Так началось сотрудничество великих врачей, которых по праву можно назвать народными, потому что они спасают жизни самым безнадежным детям. Прежде в России было проведено около десяти подобных операций. И к сожалению, далеко не все они оказались успешными, иначе хирурги не боялись бы вводить их в свою практику. Сотрудничество с ведущим индийским специалистом дало возможность нашим врачам получить уникальный опыт.

После нескольких операций все силы сотрудников Рязанского дома ребёнка под руководством директора Елены Шатской и фонда были брошены на реабилитацию. Для мальчика закупили индивидуальные коляски и вертикализатор, корсет. Ежедневно проходили специальные занятия. Около двух лет мальчик жил и активно занимался вместе с няней фонда. Мотя удивил всех новыми успехами: он пополз, научился стоять. Потом пошел!

Когда курсы реабилитации закончились, мы пришли на консультацию к Дмитрию Юрьевичу Зиненко. Каково было его удивление, когда Матвей сам, своими ногами вошел в кабинет!

«Ты ему нужен» всеми силами искали Моте семью. У него появилась видеоанкета, чтобы будущие мама и папа могли увидеть, какой он молодец, как многого он достиг, несмотря ни на что. За его судьбой следили тысячи человек!

Но в конце прошлого года случилось то, чего все боялись: Мотя оказался в детском доме инвалидов. К сожалению, детей оттуда практически не забирают в семьи.

И вот тут в жизни Матвея произошло еще одно чудо. За ним пришла мама. Настоящая, сильная, подготовленная. Без розовых иллюзий, но с четким желанием помочь.

— В конце прошлого года читаю новость: мальчик в ДДИ. Вижу у него уже совсем другой взгляд, взгляд брошенного ребенка, — рассказывает Ирина. — Мне было понятно, с таким заболеванием ДДИ — это билет в один конец. И решение забрать Матвея созрело буквально мгновенно. Вечером я сообщила мужу: у нас будет еще один сын. Муж сказал: «Ну хорошо».

Ирина забирала Матвея домой, в Москву, 30 декабря 2022 года. Он провел в ДДИ меньше месяца, но даже эти дни очень сильно на него повлияли.

— Честно сказать, увиденное стало для меня шоком, — говорит Ирина. — Я читала: мальчик ходит, самостоятельно ест. А тут мне выкатили его в коляске. Мотя уже сам не ходил, не кушал. Были проблемы с глотанием: он давился пищей. То есть, произошел серьезный откат. В ДДИ Матвею, скорее всего, пришлось бы устанавливать гастростому. Что лишний раз доказывает: ничто не заменит семью.

За то время, что Мотя дома, он почти полностью восстановил утраченные навыки. Начал ходить — за ручку, а теперь и без руки — няня хитрит и чисто символически поддерживает его за майку. Снова стал нормально есть. Сестренка Маша обучила его простым словам. К примеру, вслед за ней он говорит «мама», «дай». Дети приняли его, несмотря на разницу в возрасте и особенности они нашли для себя совместные игры.

Чудо? Да! Самое обыкновенное.

Статья опубликована в рамках конкурса «Обыкновенное чудо», который проводит платформа «Открытые НКО».

Фото: «Ты ему нужен».