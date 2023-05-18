Иномарка сбила 56-летнюю женщину на пешеходном переходе в Рязани

В среду, 17 мая, в Рязани 56-летняя женщина попала под колёса легковушки. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло около 6:40 возле дома 1 по Скорбященскому проезду. За рулём Hyundai Solaris находился 39-летний местный житель. По предварительным данным, его автомобиль сбил пешехода – местную жительницу, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Пешеход получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка.

В четверг, 18 мая, в Рязанской области проходит рейд ГИБДД «Пешеходный переход».