Иноагентам запретили участвовать в квалификационной коллегии судей в Рязанской области

В региональный закон «О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Рязанской области» внесли изменения. Соответствующие правки приняла Рязанская областная Дума на заседании 29 января.

Федеральным законом введены ограничения для членов квалификационной коллегии судей и представителей общественности. Им запрещено иметь гражданство, подданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина России на территории иностранного государства.

Введенные изменения запрещают людям, включенным в реестр иностранных агентов, не могут стать представителями общественности.