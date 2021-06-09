19.5 C
Рязань
Среда, 9 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Инна Чурикова рассказала, почему не хочет комментировать участие Бузовой в театральной постановке

7info7
- Advertisement -

Инна Чурикова надеется, что после ввода Бузовой в спектакль МХАТ им. Горького, поднимутся гонорары других артистов.

В интервью ОСН народная артистка СССР, лауреат государственной премии России Инна Чурикова выразила своё отношение  к постановке «Чудесный грузин», в которой задействована российская певица и телеведущая Ольга Бузова.

— Я не хочу влезать в эту историю. Если режиссёр или директор решили её брать, то они заинтересованы в этом. Мне кажется, что актёры, во-первых, долго учатся — всю жизнь. Во-вторых, это такая тяжелейшая профессия, когда надо отдать всё, что в тебе есть: сердце, любовь, чувства, которые нами двигают в работе. Тогда только приходит радость душ, сердец [зрителей]. А когда популярного человека берут на роль — это решение режиссёра. Они подумали, они решили, они заплатят. Хорошо бы, если бы они так же бы платили и другим актёрам своего театра, — сказала Инна Чурикова.

Ольга Бузова не является штатной артисткой театра и работает на гонорарной основе. Сумма её гонорара за спектакль равна 450 тысячам рублей.

За две недели до спектакля Бузова стала ньюсмейкером СМИ из-за концерта в Волгограде.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]