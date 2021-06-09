Инна Чурикова рассказала, почему не хочет комментировать участие Бузовой в театральной постановке

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Инна Чурикова надеется, что после ввода Бузовой в спектакль МХАТ им. Горького, поднимутся гонорары других артистов.

В интервью ОСН народная артистка СССР, лауреат государственной премии России Инна Чурикова выразила своё отношение к постановке «Чудесный грузин», в которой задействована российская певица и телеведущая Ольга Бузова.

— Я не хочу влезать в эту историю. Если режиссёр или директор решили её брать, то они заинтересованы в этом. Мне кажется, что актёры, во-первых, долго учатся — всю жизнь. Во-вторых, это такая тяжелейшая профессия, когда надо отдать всё, что в тебе есть: сердце, любовь, чувства, которые нами двигают в работе. Тогда только приходит радость душ, сердец [зрителей]. А когда популярного человека берут на роль — это решение режиссёра. Они подумали, они решили, они заплатят. Хорошо бы, если бы они так же бы платили и другим актёрам своего театра, — сказала Инна Чурикова.

Ольга Бузова не является штатной артисткой театра и работает на гонорарной основе. Сумма её гонорара за спектакль равна 450 тысячам рублей.

За две недели до спектакля Бузова стала ньюсмейкером СМИ из-за концерта в Волгограде.