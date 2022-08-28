Информационную систему данных о лесопожарной обстановке будут использовать в Рязанской области

27 августа зампред правительства Дмитрий Григоренко поручил разработать такую систему на территории России в течение суток.

Доступ к информационной системе будет у всех задействованных федеральных и региональных органов. Поручение вице-премьер Дмитрий Григоренко дал Минприроды России, Рослесхозу, аналитическому центру при российском правительстве и проектному офису правительства.

Дмитрий Григоренко: «Опыт показывает, что эффективность борьбы с пожарами повышается, когда все участники процесса располагают одинаковыми данными и получают их вовремя. Но нашей ключевой задачей является не только быстро тушить пожары, но и вообще не допускать их возникновения. Для этого понадобятся организационные изменения. Соответствующие предложения комиссией будут подготовлены»

На очередном заседании правительственной комиссии по борьбе с лесными пожарами Павел Малков доложил о ситуации в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Локализация очагов происходит в плановые сроки, населённым пунктам угрозы нет. Длина кромки активного горения за сутки сократилась вдвое. Вспаханная защитная полоса позволила остановить распространение огня, за сутки новых очагов не возникло.

Встречный отжиг способствовал значительному сокращению кромки активного горения. В итоге общая площадь, пройденная огнём, запланированно увеличилась и достигла 17,4 тысяч гектаров. Продолжаются работы по локализацию и тушения пожаров. Все задачи группировка личного состава и техники выполняет слаженно.