Пятница, 23 августа, 2024

Индексация тарифов ЖКХ привела к ускорению инфляции в Рязанской области

Автор: Алексей Самохин

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Годовая инфляция в Рязанской области по итогам июля увеличилась до 8,5%. Цены на продовольствие и непродовольственные товары росли медленнее, чем месяцем раньше, но на общий показатель повлияло ускорение годового темпа прироста цен на услуги., сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Больше всего сказалась индексация коммунальных тарифов. Прошлым летом ее не было. Еще одной причиной стали возросшие издержки поставщиков некоторых услуг. Например, сильнее дорожал проезд в маршрутном такси: коммерческие перевозчики повысили стоимость, пытаясь компенсировать увеличившиеся траты на эксплуатацию автопарка и расходы на оплату труда

 Инфляция на продовольственном рынке снизилась до 9,6%. Замедлился рост цен на яйца благодаря увеличению предложения: местные птицефабрики расширили производство, а также выросли объемы импорта. Расширение внутреннего предложения повлияло и на мясную продукцию: цены на свинину и куриное мясо в июле росли медленнее, чем в июне.

Снизился и годовой темп прироста цен на непродовольственные товары, до 6,5%. Например, после укрепления рубля менее активно дорожали электротовары и бытовая техника. 

 «Еще один фактор, который влияет на формирование высокой инфляции, — сильный потребительский спрос. Он пока опережает возможности расширения производства. В таких условиях требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Чтобы снизить инфляцию и защитить доходы и сбережения граждан, Банк России повысил ключевую ставку», — поясняет заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

В целом уровень инфляции в Рязанской области остается ниже, чем в целом по стране, где он в июле составил 9,1%. Причины изменения цен эксперты рязанского отделения Банка России ежемесячно анализируют в информационно-аналитических материалах.

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