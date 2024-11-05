Вторник, 5 ноября, 2024
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Иммунолог: рвота и диарея являются первыми симптомами вируса Коксаки

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Алексей Самохин
Изображение от Freepik

В последнее время участились случаи заболевания вирусом Коксаки среди детей. Об этом сообщили российские СМИ. Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью RT объяснил, что явление вполне ожидаемо, особенно осенью.

Вирус Коксаки — это, по сути, кишечный грипп. Он проявляется высокой температурой, болью в мышцах, рвотой и диареей. В тяжелых случаях может вызвать менингит, воспаление сердца, легких и почек. Особенно опасен этот вирус для маленьких детей.

Заразиться вирусом Коксаки можно различными путями: через грязные руки, немытые продукты, при кашле и чихании. Именно поэтому осенью, когда дети и взрослые возвращаются с каникул и из отпусков, наблюдается всплеск заболеваемости.

Что делать, если вы или ваш ребенок заболели? Прежде всего, нужно вызвать врача. Врач возьмет необходимые анализы и поставит точный диагноз. Ведь сыпь, характерная для вируса Коксаки, может быть симптомом и других заболеваний, таких как корь или ветрянка.

Пока врач не поставил диагноз, необходимо сбить высокую температуру и обеспечить больному обильное питье. Также важно соблюдать строгую гигиену, чтобы не заразить окружающих.

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