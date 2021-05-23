Илону Маску предложили выпустить версию Tesla для орловских дорог

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Координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов выступил с неожиданный заявлением в социальной сети «ВКонтакте».

Так, политик предложил предпринимателю Илону Маску выпустить специальную версию электромобиля Tesla для орловских дорог.

«Илон Маск, наш губернатор Клычков попросил завод Tesla в Орле. Посмотрите на наши дороги», – заявил Числов.

Он обратил внимание на ужасное состояние местных дорог и решил, что ситуация усугубилась при губернаторе Андрее Клычкове. В связи с этим Числов предложил назвать автомобиль Klychkov Edition.