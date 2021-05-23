19.2 C
Рязань
Воскресенье, 23 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Илону Маску предложили выпустить версию Tesla для орловских дорог

Никита Брыкин
- Advertisement -

Координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов выступил с неожиданный заявлением в социальной сети «ВКонтакте».

Так, политик предложил предпринимателю Илону Маску выпустить специальную версию электромобиля Tesla для орловских дорог.

«Илон Маск, наш губернатор Клычков попросил завод Tesla в Орле. Посмотрите на наши дороги», – заявил Числов.

Он обратил внимание на ужасное состояние местных дорог и решил, что ситуация усугубилась при губернаторе Андрее Клычкове. В связи с этим Числов предложил назвать автомобиль Klychkov Edition.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,533ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]