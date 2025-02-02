Механик-водитель Вооруженных сил России Алексей Крупин рассказал трогательную историю о том, как икона уберегла его на поле боя. Слова солдата приводит Минобороны РФ.

Во время боя в икону, которую Крупин хранил в нагрудном кармане, попал осколок вражеского снаряда. Он застрял в иконе, не причинив бойцу вреда. Примечательно, что эту икону солдату когда-то подарил его брат.

За проявленное мужество в зоне специальной военной операции Крупин был награжден медалью «За отвагу».

Реклама

Киев отправляет женщин на передовую

Из-за больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины киевский режим начал формировать «женские батальоны» в тылу, чтобы восполнять нехватку личного состава. Об этом РИА Новости рассказала Лариса Жалинская — спортсменка из Запорожья, которую Киев вынудил вступить в ряды Нацгвардии Украины.

По ее словам, такие подразделения чаще всего создаются в западных регионах, особенно в Ивано-Франковске. Там формируются группы, называемые «женской ротацией», которые в настоящее время проходят боевую подготовку.

Атака на интернат в Судже

Минувшей ночью украинские военные нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа, где находились мирные жители, потерявшие свои дома во время атаки ВСУ на этот район России в августе прошлого года. По предварительным данным, в здание попали четыре ракеты.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщает, что число погибших может исчисляться десятками. Официальных подтверждений этой информации пока нет, но в Минобороны РФ заявили, что атака направлена на отвлечение мирового внимания от зверств украинских националистов в населенном пункте Русское Поречное Курской области. Там, напомним, было расстреляно более 20 человек.

Потери ВСУ: уничтожение танков Leopard

По данным Минобороны РФ, за январь украинская армия потеряла не менее 64 танков в боях.

В частности, российские военные уничтожили девять немецких танков Leopard. Кроме того, за тот же период ВСУ потеряли почти 52 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, пишет aif.ru.