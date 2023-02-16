IKEA нашла покупателей на три свои фабрики

Правительственная комиссия 15 февраля одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Покупателями стали два крупных отечественных производителя мебели — компания «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в России, продукцию начнут реализовывать в отечественных розничных сетях. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Он заметил, что далее российская и шведская стороны должны будут провести сделку, ее сумма не раскрывается.
В иностранном офисе IKEA уже говорили, что надеются закрыть сделку в первом полугодии 2023 года. Компания указывала, что сначала ей необходимо пройти через правительственную комиссию и получить ее одобрение.
«Известия» направили запрос в шведский офис, а также компаниям «Слотекст» и «Лузалекс».
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Шведский гамбит: на три фабрики IKEA в России нашли покупателя
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