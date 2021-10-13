Игумен Лука рассказал новые подробности спасения певицы МакSим

Духовник певицы МакSим игумен Лука (Степанов) рассказал телеканалу «Спас» об излечении своей подопечной.
Настоятель Пронского монастыря сообщил, что во время болезни у девушки дважды останавливалось сердце, но благодаря молитвам она осталась жива.
Напомним, МакSим долгое время находилась в реанимации в медикаментозной коме. При этом анализ на коронавирус у пациентки был отрицательный.
Лука напомним, что разослал текст молитвы о здравии Марины, которую читали её поклонники. Это помогло девушке выздороветь.
Священник выразил благодарность докторам, которые спасали певицу. В середине июля ситуация была безнадёжной, но Марина могла победить болезнь.