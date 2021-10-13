Игумен Лука рассказал новые подробности спасения певицы МакSим

Духовник певицы МакSим игумен Лука (Степанов) рассказал телеканалу «Спас» об излечении своей подопечной.

Настоятель Пронского монастыря сообщил, что во время болезни у девушки дважды останавливалось сердце, но благодаря молитвам она осталась жива.

— Она сказала, что я её на небо не пустил, — рассказал Лука. — Когда восходила куда-то вверх, душа жила самостоятельной жизнью, её оборвал мой голос, что на небо ей пока рано.

Напомним, МакSим долгое время находилась в реанимации в медикаментозной коме. При этом анализ на коронавирус у пациентки был отрицательный.

Лука напомним, что разослал текст молитвы о здравии Марины, которую читали её поклонники. Это помогло девушке выздороветь.

Священник выразил благодарность докторам, которые спасали певицу. В середине июля ситуация была безнадёжной, но Марина могла победить болезнь.