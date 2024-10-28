Игумен Лука объяснил, что такое такое страх Божий

Настоятель Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука (Степанов) в телеграм-канале ответил на вопрос, что такое страх Божий.

«В Священном Писании о страхе Божьем очень много сказано. Например, в „Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова“ есть такие слова: „Страх Господень — слава и честь, и веселие, и венец радости. Страх Господень усладит сердце и даст веселие, и радость, и долгоденствие. Страх Господень — дар от Господа и поставляет на стезях любви“. Не зря в этих словах говорится о любви, ибо страх Божий возводит к ней.

В чём проявляется вера в человеке? В страхе Божьем. Это чувство приводит грешника к покаянию и изменению жизни. Это чувство поддерживает всякого благоговейного христианина в его церковной жизни. Не будь страха Божьего, в храм и то не войдёшь. Без страха Божьего входящий в храм ничего не приобретает. Потому что даже Таинства совершаются по мере веры людей, участвующих в нём. Именно страхом Божьим открывается сердце человека для принятия Божьей благодати.

Чем выше человек по образу своему, тем больше в нём благоговения и страха Божьего. Тем меньше ему надо усилий, чтобы источать перед Богом благоговейные, благодарные и благодатные слёзы.

И это происходит от осознания величия Божьего и осознания пред Ним своей нищеты».