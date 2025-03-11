Игорю Грекову продлили срок содержания под стражей

Бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову продлили меру пресечения под стражей. Соответствующее решение вынес Советский районный суд 11 марта.

Суд отправил Игоря Грекова в СИЗО до 28 августа 2025 года. Адвокат обвиняемого, в свою очередь, заявил, что дело против его подзащитного необходимо закрыть, так как Греков искупил свою вину на СВО.

Согласно материалам дела, Грекову предъявляют обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Помимо этого, Грекову предъявлены обвинения по шести эпизодам получения взяток в особо крупном размере.

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Напомним, что Игорь Греков проходит по делу о коррупции в министерстве здравоохранения Рязанской области вместе с бывшим сенатором и экс-заместителем министра здравоохранения региона Ириной Петиной. Они оба содержатся под стражей с лета 2023 года.

Ранее стало известно, что Греков вызывал к себе в СИЗО правозащитницу Еву Меркачёву.