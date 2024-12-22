Иерей Русакевич раскрыл секреты плодотворной молитвы

Иерей РПЦ Антоний Русакевич объяснил, какая молитва является плодотворной. Пост он опубликовал в сообществе ВКонтакте.

— Уверен, что молитва уже стала непременной частью вашей жизни. Но путь к правильной, сердечной молитве порой занимает всю жизнь. Что отличает плодотворную молитву?Осознанность. Мы должны понимать, о чем молимся. Если в канонической молитве вам непонятны отдельные слова и выражения, нужно обязательно для себя их разъяснить. Используйте для этого синодальный (то есть одобренный Синодом) перевод на современный русский язык, толкования. Также я с готовностью отвечаю на вопросы о значении слов и молитв, периодически размещаю посты на эти темы, — пишет священник.

Ещё один секрет плодотворной молитвы — средоточенность. Молитва не должна читаться механически. Нужно вдумываться и вчувствоваться в то, что вы произносите. Также ей свойственна, по словам священника, искренность.

— Молитва — это наш разговор с Богом, которому ведомы самые потаенные движения нашего сердца. Лукавить бессмысленно, — говорит Русакевич

Ещё один принцип — регулярность. Каждый из нас знает, что необходимо ежедневно умываться, принимать прописанные врачом лекарства. Но ведь молитва — это наш духовный воздух. Разве можно дышать периодически? Также нужно быть готовыми подтвердить серьезность своего молитвенного прошения личным усердием. Например, просите Бога о здоровье тяжело болеющего родного человека — возьмите на себя труд попоститься, помочь в храме.