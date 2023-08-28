И.о. мэра Рязани: День рождения прошёл так, как планировалось

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов подвёл итоги празднования Дня города. Соответствующий пост опубликован ВКонтакте.

«928-й день рождения Рязани стал историей. В праздновании Дня города приняло участие более 20 тысяч человек. Были организованы десятки локаций, где жители и гости Рязани смогли поучаствовать в праздничных торжествах.

День рождения прошел так, как планировалось — с душой, по-семейному, по-доброму.

Благодарю наших предпринимателей, городские службы, правоохранительные органы, медицинских работников и всех, кто принимал участие в организации праздника.

Спасибо за совместную работу!»