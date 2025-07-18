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Власть и политика

Хуснуллин назвал Рязанскую область в числе лидеров по реализации градостроительного потенциала

Алексей Самохин

Градостроительный потенциал России превышает уровень 2024 года и составляет более 463 миллионов квадратных метров, однако в регионах необходимо продолжать работу по его наращиванию. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

— Несмотря на то, что градостроительный потенциал вырос по сравнению с прошлым годом и достиг 463 млн кв. м, мы наблюдаем определённое охлаждение рынка. Прошу всех глав регионов взять эту тему на личный контроль, активно работать над увеличением потенциала и в ручном режиме взаимодействовать с каждым застройщиком, чтобы все объекты были сданы вовремя, — цитирует Хуснуллина ТАСС.

В числе регионов, показавших высокие результаты в реализации ключевых показателей, вице-премьер отметил Рязанскую область, а также Саратовскую и Липецкую области, республики Бурятия, Башкортостан, Татарстан и Пермский край.

Кроме того, Хуснуллин поздравил участников заседания с продлением федеральной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга — это значимый шаг в развитии транспортной инфраструктуры страны.

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