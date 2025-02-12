ХК «Рязань-ВДВ» проиграл в Ижевске

В очередном матче чемпионата ВХЛ хоккеисты «Рязани-ВДВ» уступили с минимальным счётом в Ижевске.

Игра с местной «Ижсталью» проходила 11 февраля. Хозяева льда одержали победу — 1:0.

Валерий Николаевич Кулибаба, главный тренер ХК «Рязань-ВДВ»:

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– Вратарь соперника сегодня сыграл выше всяких похвал. Выручил в таких моментах, когда, казалось бы, шайба уже должна была зайти в ворота. Нам в первых двух периодах не хватило эмоций и понимания, что делать. Хотя мы были готовы к тому, что «Ижсталь», скорее всего, предложит игру первым номером. В третьем периоде уже стали делать правильные вещи, создали моменты, но в пустые ворота не попадаем. Спасибо болельщикам – ездят, поддерживают. Для нас это очень важно.

После этого поражения рязанцы занимают 8-ю строчку в турнирной таблице.