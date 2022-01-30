ХК «Рязань» сыграет серию из 5 домашних матчей

31 января хоккейный клуб «Рязань» начнёт серию из 5 домашних матчей. Подробности сообщила пресс-служба клуба.

Первый соперник — ХК «Ростов», занимающий 7 строчку турнирной таблицы, имея в активе 44 игры и 63 очка. Матч первого тура между командами завершился со счётом 3:0, победу одержал ХК «Ростов».

Матч состоится 31 января в 19:00.

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2 февраля состоится второй домашний матч, с соперником ХК «АКМ». Соперник занимает 18 место в турнирной таблице, в активе 45 игр и 43 очка. Со счётом 3:2 победу одержал ХК «АКМ», в первом туре.

Время начала матча — 19:00.

Третий соперник ХК «Тамбов» — 22 место, 44 игры и 35 очков. Матч первого тура завершился победой тамбовской команды, счёт 3:2. Состоится матч 4 февраля в 19:00.

Четвертым соперником ХК «Рязань» станет воронежский «Буран». Со счётом 4:3 в овертайме, обеду одержал ХК «Буран», в матче первого тура. Соперник находится на 24 месте, имея в активе 44 игры и 32 очка.

Матч состоится 6 февраля в 17:00.

8 февраля в 13:00 состоится завершающий матч домашней серии. Соперник — ХК «Звезда», занимающий 17 позицию в турнирной таблице, в активе 44 игры и 46 очков. Матч первого тура завершился со счётом 5:2 в пользу соперника.