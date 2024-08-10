Хирург рассказал, как Поддубный смог встать после удара дрона ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный смог выжить во время атаки ВСУ на Курскую область благодаря своему характеру и выбросу адреналина. Об этом заявил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в комментарии для NEWS.ru.

По словам Умнова, в моменты сильного стресса в организме происходит стимуляция всех систем. В кровь выбрасываются «гормоны стресса» — кортизол и адреналин, которые могут помочь человеку кратковременно поднимать огромную тяжесть или двигаться с ранением. Это происходит потому, что болевые рецепторы могут быть подавлены.

Возможно, именно это помогло Евгению выбраться из машины и найти помощь. Также важно отметить его стальной характер и фамилию, которая ассоциируется с легендарным русским борцом XX столетия Иваном Поддубным.

Хирург также предположил, что взрыв от удара дрона был не смертельным или что основной удар принял на себя автомобиль. Он обратил внимание, что на кадрах с места происшествия видно, что пострадали в основном только лицо и руки журналиста.