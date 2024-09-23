Химик рассказал о пользе водки в быту

В быту водку можно использовать для борьбы с жировыми загрязнениями, но её эффективность ограничена. Об этом NEWS.ru рассказал Николай Васильев, заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Он отметил, что водка может быть полезна для обезжиривания поверхностей перед покраской, но не подходит для очистки сильно загрязнённых поверхностей, таких как сковороды.

Васильев объяснил, что водка содержит только 40% спирта, поэтому не может эффективно растворять жиры. Кроме того, в водку добавляют соли и сахар для улучшения вкуса, что может привести к появлению следов на поверхности после обработки.

Васильев заявил, что водка может использоваться для стерилизации поверхностей, но не рекомендуется её применять в качестве дезинфицирующего средства.

Эксперт рекомендует использовать водку для очистки с осторожностью, особенно для полированных поверхностей. Он советует сначала проверить действие водки на незаметном участке мебели.

Для очистки старой полировки или лакированной поверхности рекомендуется использовать полироль с добавкой скипидара, который не повредит покрутие.