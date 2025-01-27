Хаос на Британских островах: рязанский учёный назвал причину рождения циклона «Эовин»

Крупный рязанский учёный-географ, руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов объяснил причину образования циклона «Эовин», который принёс хаос на Британские острова.

Потепление климата – это не просто рост температуры, это в первую очередь рост экстремальности погоды. Так, недавно штормовой циклон «Эовин» стал причиной разрушений на Британских островах, причём особенно досталось Ирландии.

«Образование циклона «Эовин» было связано с похолоданием, пришедшим в центр Русской равнины за счёт перебоя западного переноса, выноса холода на юг и объединения холодных антициклонов из Арктики и Центральной Евразии. Дело в том, что аналогичный зеркальный процесс происходил в это же самое время и в Северной Америке и вызвал снегопады во Флориде 20–22 января», – объясняет учёный.

Заток столь холодного воздуха на перегретую акваторию Мексиканского залива не мог пройти без последствий: этот температурный контраст и породил циклонический вихрь, который возник 21 января у берегов Флориды и с тех пор только усиливался.

«Если бы поток тепла из тропиков на север этой зимой был бы слабее (а он был и остаётся очень мощным по всему Северному полушарию – не только у нас), температурный контраст между арктическим воздухом и местными водными массами был меньше, и данный циклон никогда не достиг бы такой штормовой (по сути, ураганной) мощи», – говорит Сергей Тобратов. Реклама

Смещаясь в потоке западного ветра, шторм «Эовин» к 24 января подошёл к западным берегам Европы и показал себя во всей красе. Кстати, в Ирландии и Шотландии кое-где сейчас лежит снег после прохождения этого шторма.