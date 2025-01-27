Хаос на Британских островах: рязанский учёный назвал причину рождения циклона «Эовин»

Крупный рязанский учёный-географ, руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов объяснил причину образования циклона «Эовин», который принёс хаос на Британские острова.
Потепление климата – это не просто рост температуры, это в первую очередь рост экстремальности погоды. Так, недавно штормовой циклон «Эовин» стал причиной разрушений на Британских островах, причём особенно досталось Ирландии.
Заток столь холодного воздуха на перегретую акваторию Мексиканского залива не мог пройти без последствий: этот температурный контраст и породил циклонический вихрь, который возник 21 января у берегов Флориды и с тех пор только усиливался.
Смещаясь в потоке западного ветра, шторм «Эовин» к 24 января подошёл к западным берегам Европы и показал себя во всей красе. Кстати, в Ирландии и Шотландии кое-где сейчас лежит снег после прохождения этого шторма.