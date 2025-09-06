Хакер из Рязанской области разработал программу для доступа к счетам клиентов банка. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники полиции установили личность рязанца, который в корыстных целях создал и использовал компьютерную программу. Она копировала банковские данные пользователей и нейтрализовала защиту компьютера.

Разработчиком незаконной программы оказался неработающий 41-летний житель Рязанской области. В его квартире было обнаружено около 400 тысяч рублей, предположительно криминального происхождения, мобильные телефоны, системные блоки и ноутбук. Мужчину задержали.

По версии следствия, рязанец, обладая знаниями в сфере программирования, с помощью программ вычислил уязвимые места в киберзащите банков и операторов сотовой связи, благодаря чему получил доступ к личным кабинетам банковского обслуживания одного из кредитно-финансовых учреждений.

Злоумышленник выпустил три виртуальные дебетовые банковские карты на имя жителей города Самары, Хабаровского края и Республики Татарстан. С помощью которых зачислил, перевел и выдал похищенные денежные средства.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание и использование вредоносных компьютерных программ) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы и существенные денежные штрафы.