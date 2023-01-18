Среда, 18 января, 2023
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Губернатор Рязанской области высказался об управляющих компаниях

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Губернатор Рязанской области Павел Малков опубликовал в социальных сетях пост, который озаглавил: «отдельно об управляющих компаниях».

Ведём системную работу. Много обращений и комментариев по поводу деятельности управляющих компаний. Акцентируем их внимание на проблемах, которые раньше игнорировались, используем возможности для привлечения к ответственности. Только в Рязани действуют 92 управляющие компании. Некоторые из них экономически неэффективны. Например, обслуживание новых зданий не требует больших затрат, а в то же время старые дома требуют большего внимания. И компаниям важно соблюдать баланс.
Сформируем рейтинг оценки деятельности управляющих компаний — систему координат, чтобы определить лидеров и отстающих. Компании, которые добросовестно выполняют работу, будем стимулировать. Для тех, кто не справляется — предложим пути решения. Кто не готов меняться — должен уйти с рынка.

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