Губернатор Рязанской области высказался об управляющих компаниях

Ведём системную работу. Много обращений и комментариев по поводу деятельности управляющих компаний. Акцентируем их внимание на проблемах, которые раньше игнорировались, используем возможности для привлечения к ответственности. Только в Рязани действуют 92 управляющие компании. Некоторые из них экономически неэффективны. Например, обслуживание новых зданий не требует больших затрат, а в то же время старые дома требуют большего внимания. И компаниям важно соблюдать баланс.

Сформируем рейтинг оценки деятельности управляющих компаний — систему координат, чтобы определить лидеров и отстающих. Компании, которые добросовестно выполняют работу, будем стимулировать. Для тех, кто не справляется — предложим пути решения. Кто не готов меняться — должен уйти с рынка.