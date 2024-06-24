Понедельник, 24 июня, 2024

Губернатор показал, как преобразятся Сасово и Шацк после благоустройства

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: ryazan.gov.ru/

В прошлом году Сасово и Шацк стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». О том, как изменятся города после реализации этих проектов, рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков в соцсетях.

В Сасове начинается реализация проекта «Наша речка», который предусматривает создание набережной у реки Сасовка. Здесь будет построен пешеходный мост, установлены малые архитектурные формы и освещение. Рабочие проведут озеленение, установят верёвочный парк.

Губернатор показал, как преобразятся Сасово и Шацк после благоустройства
Губернатор показал, как преобразятся Сасово и Шацк после благоустройства

В Шацке начались работы по благоустройству площади возле МКЦ и участка улицы Комсомольской. Там появится пешеходная зона, двухуровневый амфитеатр, новаят сцена, навес для проведения кинопоказов, лекций и других мероприятий. Также планируют привести в порядок фонтан, качели, велопарковки, клумбы, скамейки. В новом благоустроенном общественном пространстве появится освещение и зелёные насаждения.

Губернатор показал, как преобразятся Сасово и Шацк после благоустройства
Губернатор показал, как преобразятся Сасово и Шацк после благоустройства

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