Губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области 31 июля

31 июля губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области, на котором обсуждались приоритетные вопросы развития региона, и принят ряд нормативно-правовых актов.

В начале заседания губернатор Павел Малков подчеркнул, что Президентом России В.В. Путиным подписан Указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт для службы в зоне СВО. Регионам рекомендовано также выплачивать не менее 400 тысяч рублей. Павел Малков поручил максимально оперативно подготовить необходимые документы. «Ключевое, очень важное решение, которое принял Президент России В.В. Путин. Рекомендации регионам по выплате аналогичной суммы выполним. Дал поручение в течение одного дня соответствующие документы разработать. Поручение Президента исполним», – сказал он.

На заседании одобрен законопроект, расширяющий меры поддержки родственников участников спецоперации. Он предполагает сохранение статуса многодетной семьи и права на соответствующие меры соцподдержки в случае гибели ребенка на СВО. Теперь это касается не только проходивших военную службу, но и участников добровольческих формирований, и подразделений правоохранительных органов.

Рассмотрен также законопроект, сохраняющий право многодетной семьи на получение земельного участка в случае гибели ребенка в результате участия в спецоперации, независимо от того, выполнял ли он обязанности военной службы или содействовал достижению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Помимо этого, документ направлен на оптимизацию процедуры и сокращение сроков предоставления многодетным семьям земельных участков.

Одобрены нормативно-правовые акты, касающиеся поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся переоборудованием автомобильной техники под использование природного газа в качестве топлива. Речь также шла о строительстве пожарного депо, повышении туристической привлекательности региона и другом.