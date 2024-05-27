Понедельник, 27 мая, 2024

Губернатор Павел Малков передал рязанской библиотеке несколько сотен книг

Автор: Кристина Аманн

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Губернатор Рязанской области Павел Малков передал несколько сотен книг рязанской «Улетной» библиотеке. Об это глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Подарок он приурочил к Всероссийскому дню библиотек, который отмечают 27 мая.

Малков рассказал, что передал несколько сотен книг из своей домашней библиотеки. Также он приобрел два комплекта из более чем ста любимых книг. Один передал «Улётной» библиотеке в Рязани. Второй – в херсонский посёлок Чаплынку, который помогают восстанавливать рязанские строители.

Губернатор подчеркнул, что в Рязанской области более 600 библиотек, которые благодаря нацпроекту «Культура» постепенно обновляются и переоснащаются.

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