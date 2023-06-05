Понедельник, 5 июня, 2023
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Губернатор области Павел Малков встретился с рязанскими финалистами фестиваля Ночной Хоккейной Лиги

Татьяна Проводина

В этом сезоне хоккеисты-любители, представляющие Рязанскую область в Финале Фестиваля НХЛ, достигли особых успехов. Команда «Альфа» стала чемпионом Малого Кубка «Лиги Мечты», что стало первым в истории региона золотом, привезенным из Сочи. В дивизионе «Любитель 50+» команда «Автомобилист» заняла 2 место из 44 представленных регионов, что тоже является отличным результатом.

Встреча тренеров и игроков-финалистов прошла за чашкой чая, в ней приняли участие Губернатор области Павел Малков, министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов, а также Президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ, депутат Рязанской городской думы Олег Смирнов.

Губернатор Павел Малков поздравил хоккеистов и их тренеров с успешным участием в финале фестиваля Ночной хоккейной лиги, поблагодарив за высокие результаты.

«Это был самый успешный сезон за всю историю. Много позитивных моментов вы подарили нам всем. В моем понимании хоккей – это замечательный, самый мужской вид спорта», – сказал он.

Павел Малков отметил стремительное развитие Ночной хоккейной лиги в регионе: «Рязанскую область можно по праву называть столицей Ночной хоккейной лиги, любительского хоккея. По количеству команд мы занимаем третье место. Рассчитываю, что скоро станем вторыми. У нас очень серьёзное количество игроков»

По словам главы региона, во многом это стало возможным благодаря личному вкладу в становление Лиги в регионе Олега Смирнова. Павел Малков подчеркнул, что хоккейному движению и в дальнейшем будет оказываться поддержка.

Олег Смирнов, в свою очередь, отметил: «Наконец-то мы заявили о себе – в этом году Рязанская область вышла на большой уровень в НХЛ. Мы шли к этому 12 лет. Несмотря на то, что турнир закрытый, у нас все играют с рязанской пропиской. Этот сезон выдался успешным и интересным. Думаю, что это поднимет популярность нашего вида спорта»

Во время встречи представители команд рассказали об участии в фестивале, перспективах и колоссальном интересе со стороны болельщиков. Все присутствующие выразили надежду на то, что спортивная инфраструктура в муниципальных образованиях региона будет укрепляться, а хоккей и дальше будет развиваться стремительным темпом.

Губернатор области Павел Малков встретился с рязанскими финалистами фестиваля Ночной Хоккейной Лиги
Губернатор области Павел Малков встретился с рязанскими финалистами фестиваля Ночной Хоккейной Лиги
Губернатор области Павел Малков встретился с рязанскими финалистами фестиваля Ночной Хоккейной Лиги
Губернатор области Павел Малков встретился с рязанскими финалистами фестиваля Ночной Хоккейной Лиги

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