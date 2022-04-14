Губернатор Николай Любимов выступил с ежегодным отчётом перед депутатами Рязанской облдумы

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в четверг, 14 апреля, представил депутатам регионального парламента отчёт о результатах деятельности правительства в 2021 году.

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По словам Любимова, в условиях непростой экономической ситуации реализовывался целый комплекс задач: это разработка механизмов по поддержке малого, среднего и крупного предпринимательства, внедрение антикризисных мер, активизация работы по привлечению инвестиций. Бюджетная политика Рязанской области, по оценкам экспертов, – одна из самых эффективных в России. В соответствии с задачами президента Владимира Путина в приоритетном порядке в регионе велась работа по совершенствованию оказания медицинской помощи и повышению её доступности. Зашла речь и о других важных направлениях: о развитие системы образования, укреплении агропромышленного комплекса, благоустройстве территорий, ремонте и содержании дорог, реализации программы поддержки местных инициатив.

Заслушав доклад губернатора, парламентарии адресовали ему свои вопросы. Депутат Наталья Рубина поинтересовалась, как в регионе решается проблема обманутых дольщиков. Любимов отметил: по динамике восстановления нарушенных прав участников долевого строительства Рязанская область вышла на третье место по России. В 2021 году удалось восстановить права дольщиков одного долгостроя, во внимании властей остаётся ещё три проблемных объекта, их планируют достроить до 2023 года. Депутат Григорий Парсентьев спросил об эффективности реализации национальных проектов. Губернатор напомнил, что регион участвует в 11 нацпроектах. В финансировании мероприятий колоссальную поддержку оказывает федеральный центр. Власти в свою очередь стараются обеспечить максимально эффективное расходование средств. Благодаря работе в рамках реализации нацпроектов заметно улучшается социальная инфраструктура области.

Депутат Дмитрий Боронтов акцентировал своё внимание на вопросе догазификации населённых пунктов. Николай Любимов заявил: работа в этом направлении ведётся в соответствии с намеченным планом. Около 2,5 тысяч домов в сельской местности будут обеспечены газом в 2022 году. Депутат Николай Митрохин спросил о реализации программы комплексного развития сельских территорий. В 2021 году её финансирование было увеличено, и, как результат, улучшены условия жизни ряда семей, продолжилось строительство площадок под комплексную компактную застройку, возводились газопроводы и сети водоснабжения, реализованы общественно-значимые инициативы по благоустройству сельских территорий.

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Отчёт Николая Любимова депутаты приняли к сведению.