Губернатор наградил рязанских аграриев

Опубликовано распоряжение губернатор о вручении наград аграриям Рязанской области.

За добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: наградить памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской»:

ЕРОХИНА Сергея Николаевича — электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Общества с ограниченной ответственностью «ЛИНА», г. Рязань

ИСАЕВА Сергея Николаевича — главного зоотехника Общества с ограниченной ответственностью «Орион», Рязанский район Рязанской области

КАЛИНОВА Николая Николаевича — индивидуального предпринимателя — главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Спасский район Рязанской области

КОБАНОВУ Елену Васильевну — оператора машинного доения Общества с ограниченной ответственностью «Рязанские сады», Старожиловский район Рязанской области

КОРОБКОВА Виктора Николаевича — водителя Акционерного общества «Имени Куйбышева», Старожиловский район Рязанской области

КОЧУЙКОВА Виталия Сергеевича — главного агронома Акционерного общества «Октябрьское», Пронский район Рязанской области

ЛЕОНТЬЕВА Юрия Алексеевича — механизатора Общества с ограниченной ответственностью «Держава», Милославский район Рязанской области

ПЕТИНА Сергея Владимировича — индивидуального предпринимателя — главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Сапожковский район Рязанской области

ТЕСЛЕНКО Константина Анатольевича — генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «БИО САД Рязань»,

Сасовский район Рязанской области;

наградить Почетной грамотой Губернатора Рязанской области:

БЕСКРОВНУЮ Наталью Борисовну — доярку Общества с ограниченной ответственностью «Курсор», Михайловский район Рязанской области

ГУЛИНА Алексея Павловича — начальника участка Кривая Лука Шацкого района Общества с ограниченной ответственностью «Моршанск-АГРО-Инвест»

ЛЕВШТАНОВА Дмитрия Николаевича — начальника животноводческого комплекса Общества с ограниченной ответственностью «ОКА МОЛОКО», Пителинский район Рязанской области

ЛЕТЦЕВА Руслана Петровича — главного агронома Общества с ограниченной ответственностью «Максы», Сараевский район Рязанской области

ПЛОТКИНА Владимира Васильевича — тракториста-машиниста Акционерного общества «Старожиловский молочный комбинат», Старожиловский район Рязанской области

РУМЯНЦЕВУ Александру Васильевну — бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТ-ОСТ», г. Рязань

СОКОЛОВА Виталия Владимировича — агронома Общества с ограниченной ответственностью «ОКА МОЛОКО», Пителинский район Рязанской области

УСТИНОВА Юрия Сергеевича — главного зоотехника Закрытого акционерного общества «Победа», Захаровский район Рязанской области

ХЛОПЦЕВА Сергея Михайловича — индивидуального предпринимателя — главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Клепиковский район Рязанской области

ХОМУТСКОГО Михаила Евгеньевича — управляющего отделением Яблонево Общества с ограниченной ответственностью «Пламя», Кораблинский район Рязанской области

ЧЕСНАКОВА Андрея Анатольевича — главного зоотехника Общества с ограниченной ответственностью «Мир», Александро-Невский район Рязанской области;

объявить благодарность Губернатора Рязанской области:

АЛЕКСАНДРОВОЙ Юлии Николаевне — телятнице Общества с ограниченной ответственностью «Малинищи», Пронский район Рязанской области

КРУГЛИКУ Анатолию Антоновичу — инженеру по надзору за строительством отдела главного инженера обособленного подразделения в г. Касимов Общества с ограниченной ответственностью «Барри Каллебаут НЛ Раша», г. Касимов Рязанской области

КУЗЯШЕВОЙ Диане Анверовне — генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «РЯЗАНСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА», г. Рязань

МАХНИБОРОДЕ Сергею Алексеевичу — механизатору машинно-тракторного парка обособленного подразделения № 1 Общества с ограниченной ответственностью «ОКА МОЛОКО», Чучковский район Рязанской области

МЕЛИКОВОЙ Кристине Шарафудиновне — зоотехнику Общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Скопинский», г. Скопин Рязанской области

МОРОЗОВУ Евгению Александровичу — главному агроному Акционерного общества «имени генерала Скобелева», Александро-Невский район Рязанской области

УСАНОВУ Сергею Ивановичу — главному агроному Общества с ограниченной ответственностью «Малинки», Михайловский район Рязанской области

УХВАЧЕВОЙ Светлане Николаевне — оператору машинного доения Общества с ограниченной ответственностью «Ряжская МТС», Ряжский район Рязанской области;

наградить ценными подарками Губернатора Рязанской области:

АВДОНИНУ Нину Ивановну — маслодела 4 разряда цеха производства продукции Общества с ограниченной ответственностью Агромолкомбинат «Рязанский», г. Рязань

ВОРУШИЛОВУ Светлану Владимировну — оператора по уходу за животными свиноводческого товарного комплекса откорма свиней-5 Общества с ограниченной ответственностью «Вёрдазернопродукт», Сараевский район Рязанской области

КОМАРОВУ Татьяну Леонидовну — доярку Общества с ограниченной ответственностью «ГОРЗЕМ», Кораблинский район Рязанской области

КОНЯЕВА Евгения Романовича — агронома Общества с ограниченной ответственностью «ЛАГ-Сервис АГРО», Захаровский район Рязанской области

КУЗНЕЦОВУ Надежду Николаевну — кондитера общества с ограниченной ответственностью «Юнион», г. Рязань

МАТЕРИКИНА Романа Николаевича — начальника смены мукомольного завода № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Русские мельницы», г. Рязань

РОТКИНУ Татьяну Александровну — оператора стада крупного рогатого скота Общества с ограниченной ответственностью «ОКА МОЛОКО», Шацкий район Рязанской области

РЯЗАНОВА Николая Анатольевича — генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АГРО-С», Сапожковский район Рязанской области

ТРУХИНА Дмитрия Сергеевича — механизатора Сельскохозяйственного производственного кооператива «Надежда», Ермишинский район Рязанской области

ШЛОЕВУ Надежду Юрьевну — бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Касимовкоопхлеб», г. Касимов Рязанской области

ЩЕЛКУНОВА Константина Николаевича — тракториста-машиниста Общества с ограниченной ответственностью «Возрождение», Касимовский район Рязанской области.