Среда, 11 января, 2023
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Губернатор Малков: управляющие компании, пренебрегающие обязанностями, будут нести ответственность

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Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время встречи с мэром Рязани Еленой Сорокиной отметил, что пренебрегающие обязанностями управляющие компании должны нести ответственность. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В ходе встречи обсуждались последствия коммунальной аварии, которая произошла 9 января на улице Интернациональной. Глава региона отметил слаженную работу всех служб, эффективное взаимодействие с жителями города. Были организованы поквартирные обходы, оказана помощь тем, кому она требовалась, в постоянном режиме людей информировали о ситуации.

В то же время рязанцы жалуются на то, что у них есть проблемы с отоплением. Губернатор поручил отработать вопросы по конкретным адресам.

Сорокина проинформировала о работе по ликвидации других коммунальных аварий, вызванных локальными повреждениями. По ее словам, все случаи берутся на контроль и устраняются.

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