Губернатор Малков рассказал Марату Хуснуллину о развитии Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в телеграм-канале о прошедшей встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

По словам Малкова, во время встречи обсуждались ключевые вопросы развития Рязанской области.

«Начинаем строительство нового жилья в Рязани и муниципалитетах. За полгода введено 356,4 тысячи м² жилья — на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Завершили большую работу с градостроительными регламентами Рязани, которые увеличат потенциал города в два раза. Упор делаем не на точечную застройку, а на комплексные проекты. Например, принято решение о комплексном развитии территории вдоль Куйбышевского шоссе в Рязани.

Постепенно формируем большой маршрут «Рязань пешеходная», который соединяет ключевые достопримечательности. В этом году начали проектирование набережной рек Оки и Трубежа, продолжим благоустройство Лыбедского бульвара и Рязанского Кремля.

Занимаемся благоустройством по всей области. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 150 общественных пространств и 71 дворовая территория. 11 наших проектов победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

За шесть лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привели в порядок более 1200 км дорожного полотна. Эту работу продолжаем в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отдельное внимание — модернизации коммунальной инфраструктуры. Проблема долго игнорировалась, сейчас участвуем во всех федеральных программах. Планируем серьёзно обновить коммунальную инфраструктуру к 2030 году, что улучшит качество жизни для 200 тысяч человек.

Благодарю Марата Шакирзяновича за внимание и поддержку Рязанской области».