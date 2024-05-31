Губернатор Малков призвал глав администраций контролировать сроки и качество благоустройства

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал работу, которая проводится в регионе по благоустройству общественных пространств по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Глава региона отметил, что в этом году будет реализовано 28 проектов благоустройства.

— Задача глав администраций – контролировать сроки и качество работ, привлекать жителей для общественного контроля. Если будут выявляться недочеты – оперативно устранять, – сказал Павел Малков.

В поселке Елатьма благоустраивают Парк культуры и отдыха, в Шацке — Городской парк по улице Красная площадь. В селе Побединка Скопинского района монтируют современную площадку для минифутбола, а в Спас-Клепиках для удобства жителей приводят в порядок территорию между двумя скверами. Также стартовали работы в Рязани, Сасове, Скопине, Касимове, Ряжске, Рыбном, Михайлове, Шилове, Сараях, Новомичуринске, Александро-Невском и Спасск-Рязанском.