Пятница, 31 мая, 2024

Губернатор Малков призвал глав администраций контролировать сроки и качество благоустройства

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал работу, которая проводится в регионе по благоустройству общественных пространств по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Глава региона отметил, что в этом году будет реализовано 28 проектов благоустройства.

— Задача глав администраций – контролировать сроки и качество работ, привлекать жителей для общественного контроля. Если будут выявляться недочеты – оперативно устранять, – сказал Павел Малков.

В поселке Елатьма благоустраивают Парк культуры и отдыха, в Шацке — Городской парк по улице Красная площадь. В селе Побединка Скопинского района монтируют современную площадку для минифутбола, а в Спас-Клепиках для удобства жителей приводят в порядок территорию между двумя скверами. Также стартовали работы в Рязани, Сасове, Скопине, Касимове, Ряжске, Рыбном, Михайлове, Шилове, Сараях, Новомичуринске, Александро-Невском и Спасск-Рязанском.

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