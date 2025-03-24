Губернатор Малков: Солотчинский мост разрушается быстрее, чем предполагалось

Ограничения, связанные с движением по Солотчинскому мосту, могут усилить. Об этом 24 марта в рамках отчёта перед депутатами Рязанской областной Думы заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Необходимость введения ограничений глава региона аргументировал состоянием объекта. Всё дело в том, что мост разрушается быстрее, чем предполагалось. Сейчас за его состоянием пристально следят специалисты.

— Хорошо, что начинаем строить новый мост, — отметил Малков, говоря о проекте моста-дублёра через Оку в Дядькове, к реализации которого уже приступили.

Напомним, недавно на Солотчинском мосту в Рязани ввели ограничение на движение большегрузов. Его ввели до 19 марта 2026 года. Ограничения касаются грузовых автомобилей массой более 30 тонн.