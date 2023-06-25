Губернатор Гусев обратился к воронежцам на фоне ухода колонн мятежников

Глава Воронежской области Александр Гусев поблагодарил в Telegram жителей региона за выдержку на фоне вчерашних событий с мятежом в стране.

По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию области.

«Благодарю всех воронежцев за выдержку, стойкость и разумность», – обратился к людям Гусев.

Кроме того, он выразил признательность силовым структурам за слаженную работу и профессионализм. Выход вагнеровцев проходит в штатном порядке и без эксцессов.

Накануне утром Владимир Путин обратился к россиянам и заявил о попытке вооруженного мятежа в стране. Позднее вечером Лукашенко отметил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным о прекращении движения колонн ЧВК «Вагнера» в Москву. Уголовное дело в отношении Пригожина прекратили, ему разрешили уйти в Белоруссию