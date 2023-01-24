Вторник, 24 января, 2023
powder

Губернатор Богомаз резко ответил недовольным зарплатой водителям скорых

На главнуюНовости мира

Глава Брянской области Александр Богомаз прокомментировал в беседе с изданием «Подъем» жалобу водителей автомобилей скорой помощи на низкую зарплату.

Ранее они возмутились, что получают всего 17 тысяч рублей. По их словам, по этой причине многие сотрудники экстренной медицинской службы увольняться, а нагрузку распределяют между оставшимися.

«А давайте я вам расскажу, что на границе делается, как солдаты живут!» — ответил Богомаз.

Губернатор отметил, что многим людей сейчас живется еще хуже.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации