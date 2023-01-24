Глава Брянской области Александр Богомаз прокомментировал в беседе с изданием «Подъем» жалобу водителей автомобилей скорой помощи на низкую зарплату.

Ранее они возмутились, что получают всего 17 тысяч рублей. По их словам, по этой причине многие сотрудники экстренной медицинской службы увольняться, а нагрузку распределяют между оставшимися.

«А давайте я вам расскажу, что на границе делается, как солдаты живут!» — ответил Богомаз.

Губернатор отметил, что многим людей сейчас живется еще хуже.