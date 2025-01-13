Грузчика магазина обвинили в сексе с 13-летней девочкой в Ленобласти

В Ленинградской области грузчик магазина здоровой пищи задержан за секс с 13-летней девочкой, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По данным СМИ, о случившемся с её дочерью в полицию 12 января сообщила 31-летняя мать девочки. По словам женщины, малознакомый «Никита» совершил половое сношение с девочкой в ночь на 12 января в квартира в Парголово.

Подозреваемого задержали у дома № 6 на Горском шоссе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Реклама

Педофилу может грозить до 10 лет лишения свободы.